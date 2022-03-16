İkinci kez corona olan Berk Oktay korkuttu

Oyuncu Berk Oktay, ikinci kez corona virüsüne yakalandı. Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, "Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı. Lütfen maskelerinizi çıkarmayın ve tedbirli olun" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Yasak Elma’ dizisinde başrol oynayan Berk Oktay, ikinci kez corona virüsüne yakalandı.

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlığı yapan Oktay, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“VİRÜS CİDDİ ANLAMDA SARSTI”

Oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez Covid-19’a yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.

* Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı.

* ‘Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok’ gibi bir algı oluştu maalesef.

* Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin.

* Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler…

İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı arttı! İşte coronada son durum