İki kez yarı final oyununu kaybeden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma günü yapılacak büyük final öncesi finalistler bir bir belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan oyunu kazan Hilmicem ilk yarı finalist, dün akşam oynanan oyunu kazanan Anıl ise ikinci finalist oldu. İki kez yarı final oyununda sona kalan Nagihan ikincisini de kaybedince gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor'da dün akşam ayrıca ödülü Nusret'te arkadaşları ile et ziyafeti çekmek olan bir oyun oynandı.

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Survivor yarı final mücadelesinde Damla, Anıl, Turabi, Nagihan ve Adem yarıştı. Finale kalmak için mücadele eden yarışmacılar arasından Nagihan ve Anıl sona kaldı ve nefes kesen mücadeleyi Anıl kazandı. Böylece Hilmicem’in ardından finalde yarışma hakkı kazanan ikinci yarışmacı Anıl oldu. Yarı final yarışmasından önce ise ödül oyunu oynandı. Survivor’ın klasikleşen ödüllerinden biri olan Nusret ödülü sahibini buldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ YARI FİNALİST: ANIL

Yarışmacıların kıran kırana mücadele ettiği ikinci yarı final oyununda herkesin 5 hakkı vardı. Damla ve Adem yarı finale veda etti. Nagihan ve Anıl’ın heyecanlı geçen mücadelesini Anıl kazandı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.



SURVİVOR’DA NUSRET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar Kıbrıs’a gitmek için her şeylerini ortaya koyuyor. Kıbrıs’a gidecek kişinin belirlendiği oyun öncesinde yarışmacılar ödül oyununda parkura çıktı.

Ödül oyununda bugünkü ödül Nusret oldu. Parkurda Adem ve Nagihan diğer rakiplerine göre daha başarılı oldu ve ödülün sahibi oldu. Adem yanına Turabi’yi seçti. Nagihan da Damla’yı seçti ve yarışmacılar ödülün tadını çıkardı.

İKİ DEFA FİNALDE KAYBEDEN NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İkinci oyunda ise parkura sakatlığı bulunan Turabi yarışamazken, Adem, Damla, Anıl ve Nagihan mücadele etti. İlk yarı final oyunda finale kalan ancak Hilmi Cem’e yenilen Nagihan, ikinci oyunda da finale kalmayı başardı. Adem ve Damla’yı yenmeyi başaran Nagihan, finalde ise Anıl’ı geçemedi. Son yarı final oyununu kazanan Anıl, Adem’le birlikte Kıbrıs’ta yarı finale direkt olarak katılmaya hak kazandı. İki yarı final oyununu da son anda kaybeden Nagihan oyundan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Survivor’da böylece Anıl ve Hilmi Cem, Kıbrıs’taki çeyrek finale katılmayacak ve direkt olarak Perşembe akşamı yarı finalde sms oylamasına çıkacak. Nagihan, Adem, Turabi ve Damla ise Çarşamba akşamı Kıbrıs’tan yapılacak olan canlı yayında yarı final için sms oylamasına çıkacak. Oylamada en fazla oyu alan iki yarışmacı yarı finale çıkacak.