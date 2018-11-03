İkizler Memo-Can 3. yeni bölüm fragmanı geldi! Melek’i yıkan sonuç!(İkizler Memo-Can 2. son bölüm izle)

İkizler Memo-Can 2. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Memo ve Can’ın yer değiştirmesinden sonra ikizler yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor. Can'ın yoksul mahalledeki yaşantısı ve okuldaki başarısı herkesi çok şaşırtır. Peki İkizler Memo-Can 2. bölümde başka neler yaşandı? İkizler Memo-Can 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

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İkizler Memo-Can son bölüm Kanal D'de bu akşam yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Emir Berke Zinciri, Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Burak Hakkı ve Tuğba Çınar gibi isimlerin bulunduğu İkizler Memo-Can son bölümde; Melek’in tahlilleri yaıplır ve sonuçlar hiç umulmadığı kadar kötüdür. Ameliyat olması gerklidir ancak bir sorun vardır. Memo, kolejdeki haylazlıkları yüzünden herkesi delirtir. Babası ve dedesi Memo’yu artık tanıyamamaktadır. İkizler Memo-Can 3. Yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimiden İkizler Memo-Can 2. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

İKİZLER MEMO-CAN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ





İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. BÖLÜM ÖZETİ…

Çilingir Osman ablasınının tahlilleri için hastaneye gelir. Memo ve Can'ın yer değiştirmesinden sonra Can yeni okulunda herkesi şaşırtırken Memo için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Memo, Can'ın kolejinde ortalığı birbirine katar. Derslere ilgisi yoktur. Öğretmeninin sorduğu soruya şaka yollu cevap verince sınıftan atılır.

İKİZLER MEMOCAN SON BÖLÜM İZLE

Hayati, Yaren’den vazgeçmez. Babası onu Hayati’ye verecektir. Yaren razı olmasa da babasının Osman ile ilgili sözlerine karşı çıkamaz. Memo, kimya dersinde patlamaya sebep olur. Durumu babası Onur’a bildirirler. Onur duyduklarına inanamaz. Bu arada Yaren Osman’ı arayarak Hayati’nin akşam babasından istemeye geleceğini söyler. Osman Yaren’in babası için ağza alınmayacak sözler sarfeder. Yaren telefonu yüzüne kapatır.

MEMO HERKESİ CANINDAN BEZDİRİYOR

Memo’nun okuldaki haylazlıkları herkesi canından bezdirir. Dedesi okula gelir. Aynı anda Can’ın okuldaki başarısı arkadaşlarını şaşırtmaya devam eder. Kız arkadaşı Çiğdem Memo’nun kibarlığına alışamamıştır. Memo’nun durumu dedesinni çok endişelendirir. Onu psikoloğa götürür. Psikolog Can’a yaptıkları ile ilgili bazı şeyler sorar ama aldığı cevaplar karşısında dedesine; “bu Can’ın hiç bişeyi yok alıp eve götürün” der.

MEMO BEDİR’İ DÖVÜYOR

Aynı anda Memo’nun durumunu beğenmeyen ailesi kurşun döktürür. Kurşunu döken kadın Memo’nun hiçbişeyi olmadığını söyleyince kimse inanmaz. Mahalleden arkadaşları onu maç yapmak için çağırdıklarında futboldan anlamadığını söylese de arkadaşlarını inandıramaz. Oyun sırasında yaptığı acemilikler arkadaşlarını çileden çıkarır onu oyundan çıkarmak zorunda kalırlar. Bu arada onu dövmek için fırsat kollayan Bedir ve arkadaşlarına unutamayacakları bir ders verir.

OSMAN ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Onur oğlu Can’ın davranışları ilgili onu nazikçe uyarır. Yaren onunla görüşmeye gelen Osman’a Hayati’nin babası ile konuştuklarını anlatır. Osman çileden çıkar. Hayati ile konuşmaya gider. Yaren’den uzak durmasını söyler. Hayati Yaren’in karısı olacağını söyler. Osman’ın söyledikleri fayda etmez ve sonunda birbirlerine girerler.

MELEK KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Melek’in tahlil sonuçları açıklanır. Sonuçlar iç karartıcıdır. Melek kanserdir. Çare ameliyattır. Fakat bir sorun vardır, ameliyat ve sonrası için yüklüce bir paraya ihtiyaç vardır. Parayı bulmak çok zordur, Melek ameliyat olmayı istemez. Odaya giren Memo annesinin ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Osman ablasını ameliyat ettirmeye kararlıdır. Tanıdığı herkesten borç bulmaya çalışır.

MAHALLELİ AMELİYAT PARASI İÇİN SEFERBER OLUYOR

Bu arada mahalleli de Melek’in ameliyat parası için seferber olur. Osman mahallelinin desteklerinden çok duygulanır. Toplanan para ameliyat parasını karşılamaya yetmez. Memo annesinin üzülmesine dayanamaz. Ona destek olmaya çalışır