İkizler Memo Can konusu ne? İşte İkizler Memo Can oyuncu kadrosu!

Yeni sezonada bazı diziler reyting canavarına yenilerek yayın hayatına veda ederken bazıları ise 'Merhaba' diyor. Kanal D'nin yeni dizisi İkizler Memo Can geçtiğimiz hafta başladı. Başrolde ise ekranların en sevilen sevimli çocuk oyuncularından Emir Berke Zincidi yer alıyor. Dizide henüz bebekken birbirinden ayrılan ikiz kardeşler Memo ile Can'ın maceraları anlatılıyor. İşte İkizler Memo Can dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

İkizler Memo Can dizisi Kanal D’de başladı. Dizinin yönetmenliğini Türker İnanoğlu yapıyor, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul yazıyor. Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Peki ikiz kardeşler yer değiştirirse hayatları bu durumdan nasıl etkilenir? Tanıdık bir hikayeye sahip olan dizinin izleyiciler tarafından beğenilip beğenilmeyeceği merak ediliyor. İşte İkizler Memo Can dizisi ile ilgili gelişmeler…

İKİZLER MEMO CAN DİZİSİNİN KONUSU

Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo'nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar.

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

İKİZLER MEMO CAN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek), Özgürcan Çevik (Çilingir Osman), Emir Berke Zincidi (Can-Memo), Tuğba Çınar (Yaren), Reyhan Sadıkoğlu (Dilek), Burak Hakkı (Onur), Nihan Okutucu (Sibel), Mazlum Kiper (Mümtaz), Buket Dereoğlu (Matmazel), Feyha Çelik (Nursine Nine), Yaren Ada Can (Çiğdem), Rüzgar Diricanlı (Musti), Ergin Torun (Selami), İlke Korkmaz (Bedir), Sinem Ergin (Aşçı), Barış Taşkın (Uşak Altan), Cengiz Gezgin (Suat), Emre Yılmaz(Fuat) ve Atilla Saral (Mahmut)