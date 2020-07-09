İlay Erkök: Çiğ balığın kafasını koparıp üç dakikada…

'Hercai' adlı dizide 'Yaren' karakteriyle izlediğimiz İlay Erkök, konuk olduğu Youtube kanalında kendisiyle ilgili şaşırtıcı bilgiler paylaştı.

Pandemi dolayısıyla ertelenen çekimlerin ağustos ayında başlayacağını belirten genç oyuncu, dizideki karakteriyle hiç ilgisinin olmadığını, hatta sokakta yürürken kendisini tanıyamadıklarını söyledi.

26 yaşındaki güzel, “Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu?” sorusuna, “Aslında benim yemeğe ihtiyacım yok. Her şeyi çiğ yiyebiliyorum. Oradaki çiğ balığı, deniz canlılarını yiyebilirim. Ama almak istediğim şeylerden biri herhalde meyveler olur, meyve çok seviyorum. Özellikle kırmızı meyveler, karpuz çok severim. Mantı isterdim, yoğurtlu sarımsaklı. Suşi isterdim bir de” cevabını verdi.

“ÜÇ DAKİKADA YERİM”

Erkök, “İlay’ın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, takipçilerini şaşırtacak nesi var?” sorusu üzerine ise dikkat çeken bir itirafta bulundu.

“Her şeyi çiğ yiyorum; çiğ balık yiyorum, çiğ et yiyorum. Bu bildiğin suşi değil. Balıkçıda çalıştım. Denizden balığı çıkarıp, kafasını koparıp, temizleyip üç dakikada yerim.”

“Çocukken kasap olmak istiyordum. Kasap reyonunda aşk yaşardım. Kasaptan et ya da kıyma aldığımda büyük bir parça ağzıma atarım. Hamuru da çiğ seviyorum. O yüzden çok masraflı değilim.”