İlay Erkök Mardin’de 8 kilo aldı

Hercai dizisinde Aleyna karakterini canlandıran oyuncu İlay Erkök, Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşmak ve alışveriş yapmak için geldiğini belirten güzel oyuncu, “Dizimiz ara tatile girdi, bende fırsatı değerlendiriyorum. Tatil yapamayacağım, biraz buralarda vakit geçireceğim” dedi. Dizi çekimleri için Mardinde bulunan Erkök, “Mardin çok güzel bir şehir, gittiğimden beri tam 8 kilo aldım. Yemekleri çok güzel, sadece birazcık soğuk” dedi.



Rol arkadaşları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile arkadaşlığından bahseden oyuncu, “Akın ve Ebru ile çok iyi arkadaşız, çok güzel vakit geçiriyoruz. Zaten biz birbirimizi eski tanıyorduk, birlikte çalışmak kısmet oldu” dedi.