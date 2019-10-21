İlayda Aydın kimdir? İlayda Aydın nereli ve kaç yaşında?

İlayda Aydın, 1994 doğumludur. Ekran karşısına ilk olarak Kalk Gidelim dizisiyle çıkan İlayda Aydın hakkında merak edilenler haberimizde... İlayda Aydın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Badegül Kütük karakterini canlandıran İlayda Aydın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İlayda Aydın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İLAYDA AYDIN KİMDİR?

İlayda Aydın, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nden mezun olmuştur. İzmir Devlet Operası ve Balesi ayrıca Tan Sağtürk Akademisinde eğitim gören İlayda Aydın, oyuncu kimliğinin yanı sıra balerin ve profesyonel dansçıdır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Badegül karakterine hayat veren İlayda Aydın, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.

İlayda Aydın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Kalk Gidelim (Badegül) (TV Dizisi)