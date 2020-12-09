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İlber Ortaylı’dan futbolcuları kızdıracak yorum
YouTube'da program yapmaya başlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti. Ortaylı, 11 yaşındaki konuğuna, "Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun" dedi.
Magazin 9 Aralık 2020 - 14:40

Geçen günlerde YouTube’a adım atan ve “Bi’ Sorum Var!” programıyla gündeme gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti.

11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran ünlü tarihçi, “Futbolcu olmak istiyorum” cevabı karşısında, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunda bulundu.

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Kısa sürede YouTube’un en çok izlenilen programlarından biri haline gelen “İlber Ortaylı ile Bi’ Sorum Var!”da, usta tarihçi çocuklarla bir araya geliyor ve çocuklar hayatlarında en çok merak ettikleri sorulara, İlber Ortaylı ile birlikte cevap arıyor.

Son güncelleme: 15:07 - 09.12.2020
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