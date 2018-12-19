İlbilge Hatun’un hayatı… Tarihte İlbilge Hatun kimdir? İlbilge Hatun’un merak edilenleri…

Tarihte İlbilge Hatun Diriliş Ertuğrul’da yer alan İlbilge Hatun, Umuroğulları Beyi olan Umur Bey'in kızıdır. Obasına ve devlete çok sadıktır. Gayretli ve cesaretlidir. Bütün gayesi obasını diri tutmak, devletin verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmektir. İlbilge Hatun nasıl bir hayat yaşadı? İşte hayatı...

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İlbilge Hatun’un tarihteki önemi merak ediliyor. Tarihte İlbilge Hatun’un hayatı dizi izleyicilerinin senaryoyu tahmin edebilmeleri açısından da önem taşıyor. Türk tarihinde gerçekte de İlbilge Hatun adında biri bulunuyor ancak bu kişi Ertuğrul Bey döneminde yaşamıyor, Ertuğrul Bey’in yaşadığı dönemden çok daha öncesinde yaşıyor.

İlbilge Hatun’un yanında onun hayatını canlandırdığı Hande Soral’ın da hayatı merak ediliyor. İlbilge Hatun'u canlandıran Hande Soral kimdir, kaç yaşındadır? İşte Hande Soral'ın daha önce yer aldığı projeler…

İLBİLGE HATUN’U CANLANDIRAN HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral Demirci (2 Şubat 1987; İnegöl) Türk oyuncudur.Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı’nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır. Ardından birçok dizide oynayan Hande Soral’ın büyük çıkış yakalayan herhangi bir dizisi olmamakla birlikte Diriliş Ertuğrul’daki performansı merak ediliyor.