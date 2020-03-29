İlham Gencer sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Corona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve sokağa çıkanlara ceza kesilmeye başlanmıştı. Bu yasağı ihlal edenlerden biri de usta sanatçı İlham Gencer oldu.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan usta sanatçı İlham Gencer, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. 93 yaşında olan İlhan Gencer'i sokakta görenler gözlerine inanamadı.

“EMEKLİ MAAŞINI ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIM”



Ayağındaki galoşlar ile dikkat çeken Gencer'e gazeteciler 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Gencer, “Emekli maaşımı çekmek için çıktım. Hastayım biraz, bana yaklaşmayın” diye konuştu.

“GÖREVLİLERİN YARDIMCI OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU”



Muhabirlerin görevliler size yardımcı oluyor bu konularda sözlerine ise; “Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğundan haberim yoktu. Şimdi sizlerden öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var eczaneden ilaçlarımı da aldıktan sonra hemen gideceğim” diyerek eczaneye girdi.

