İlham Gencer, sokağa muhtarla çıktı

Türkiye’nin ilk piyanist şantörle İlham Gencer, önceki gün yine Bebek’te görüntülendi. Gencer, yanındaki kadın ile beraber eczaneye girerek ilaçlarını aldı. Dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri gören Gencer, hanımefendinin Kuruçeşme mahallesinin muhtarı olduğunu söyledi. Gencer, bir kaç gün önce de gazetede çıkan haberleri için ‘Yaşımı yanlış yazmışlar. Ben 95 yaşındayım” dedi.



Gencer, hasta olduğu için ilaç almaya çıktığını, 65 yaş üstü olduğu için de bankanın para vermediğini söyleyen Gencer “Muhtar Cemile Bal hanım benimle geldi. Evde de kombi patladı bütün sular evin içine aktı. Bu günlerde de her şey üst üste geliyor. Allah’a şükürler olsun daha kötü günler görmeyelim inşallah, bu günleri de atlatacağız” dedi.