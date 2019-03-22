İlhan Şeşen’e hırsızlık şoku!

İstanbul’da aralarında ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen’in evinin de olduğu birçok adresi soyan hırsızlık çetesi İstanbul Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin 8 adresten daha hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Yakası'nı mesken tutan hırsızlık çetesi 12 Mart’ta sabaha karşı ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen'in Kadıköy'deki evine girdi. Kapıyı kart yöntemiyle açan hırsızlar evde bulunan elektronik eşyaları çaldıktan sonra kaçtı. Sabah uyandığında cep telefonu ve bazı elektronik eşyalarının çalındığını gören, İlhan Şeşen polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz incelemeler sonucu hırsızların kimliklerini belirleyen ekipler takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu adresleri belirlenen Metin K., Efrahim G., Süleyman B. ve Abdülkadir Ç. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Emniyette yapılan sorgulamalarda şüphelilerin Kadıköy, Maltepe, Şişli, Beşiktaş ve Üsküdar'da 8 adresten hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.