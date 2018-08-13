İlk fragman geldi! Koca Koca Yalanlar oyuncuları ve konusu! Kim kimdir?

Koca Koca Yalanlar dizisi 13 Ağustos'ta başlıyor. Kanal D'nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar oyuncu kadrosu ve konusu ile merak konusu oldu. İşte Koca Koca Yalanlar dizisi oyuncuları ve konusu...

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Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği Koca Koca Yalanlar dizisi Kanal D ekranlarında başlıyor. Koca Koca Yalanlar’ın konusu üç kadının aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçekler olacak. Peki Koca Koca Yalanlar oyuncuları kimdir?

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet'in evliliği, Ahmet'in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar.

Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan'ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Koca Koca Yalanlar dizisinin ilk bölümünde kocası Ahmet’in, başka bir kızla görüştüğünü öğrenen Müjgan’ı büyük bir sınav beklemektedir.

KOCA KOCA YALANALAR OYUNCULARI KİMDİR?

“Koca Koca Yalanlar” üzerine kurulu eğlenceli hikayesi ve güçlü kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizinin karakterleri ise şöyle;

Müjgan (Evrim Alasya): İlk aşkı Ahmet'le evlenip 3 çocuk sahibi olan Müjgan, kendisini çocuklarına ve kocasına adamış fedakar, anaç bir ev kadını. Yaşıtları üniversiteye giderken kendisi çocuklarla uğraşmış. Tatlı dilli, hoş ve güzel bir kadın olan Müjgan'ın hayatı aldatıldığını öğrenmesiyle tamamen değişecek.



Ahmet (Hakan Yılmaz): Müjgan'ın eşi, dürüst, tutumlu ve kendisini ailesine adamış olan Ahmet'in tüm dengesi hayatına Sude'nin dahil olmasıyla alt üst olacak. Kadınlara yan gözle bile bakmayan Ahmet'in değişimi Sude'yi görmesiyle başlayacak.



Sude (Tuğçe Karabacak): 25 yaşında hoş, havalı, güzel ve bekar bir kadın olan Sude, ailesini küçükken kaybetmiş ve teyzesi Refika ile yaşamına devam etmektedir. Sude'nin hayattaki tek amacı rahat bir hayat süreceği biriyle evlenmektedir. Hırslı, kurnaz ve bencil olan Sude kendisine hedef olarak Ahmet'i seçecek ve işler karışacaktır.



Nilgün (Selen Uçer): Nilgün; Müjgan'ın en yakın arkadaşı, bakımlı, giydiğini yakıştıran hoş bir kadındır. Herkesin yardımına koşan, açık sözlü ve renkli kişiliğiyle çok sevilen Nilgün'ün kocası Şahin ve oğlu Fırat'la kendine göre sakin ve mutlu bir evliliği olduğunu düşünür. Ancak kocası Şahin'in kendisini aldattığını bilmemektedir.

Şahin (Ferdi Sancar): Nilgün'ün kocası ve Ahmet'in arkadaşı. Kurnaz bir adam olan Şahin, karda yürüyüp izini belli etmez. Okumamış ama parayı bulmuş ve emlakçılık yapan Şahin, çapkınlığın erkekliğin şanından olduğuna inanıyor. Ona göre her erkek aldatır ancak söylemez, önemli olan yakalanmamak.

Canan (Pelin Öztekin): Nilgün'le birlikte Müjgan'ın en iyi arkadaşı. Kendine ait bir güzellik salonu var. Çalışan, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın. Duygusal dünyasında hassas ve kırılgan olan Canan'ın Rüya adında 7 yaşında bir kızı var. Kocasını 4 yıl önce bir kazada kaybetmesine rağmen hala evli gibi yaşamaktadır.



Osman (Rüzgar Aksoy): 32 yaşında yakışıklı ve bekar bir adam. Ahmet ve Şahin'in arkadaşı olan Osman, Şahin'le birlikte emlak işi yapıyor. Her sorun ve olay karşısında rasyonel davranan, gerçekçi ve doğruları insanların yüzüne direkt söyleyen biri. Büyük bir aşka tutulmadan evlenmeme kararı alan Osman, Canan'la tanışmış ve gün geçtikçe ona aşık olmuş. Kocasının yasını tutan Canan'a yaklaşmazken bir süre sonra aşkı için mücadele etmekten de çekinmeyecektir.