İlk fragman geldi! Masterchef ne zaman başlayacak?

Geçen sezon ekranlarda fırtına koparan ve en çok izlenen programların başında gelen MasterChef'in bu sezondaki ilk bölümü için geri sayım başladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, 17 Temmuz Cuma günü ekranlarda olacak. İşte ayrıntılar...

MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yeni sezonda da jüri olarak katılacağı MasterChef ilk bölüm tarihi belli oldu. Geçen sezon yayınlandığında ekranların en sevilen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, MasterChef yarışma programı için dünyanın her yerinden 100 bin başvuru geldiğini açıklamıştı. Sevilen yemek yarışması MasterChef, 17 Temmuz Cuma günü ekranlardaki yerini olacak.

MASTERCHEF İLK BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF GEÇEN SEZON YAŞANANLAR

MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.