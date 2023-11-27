İlk kez trene binen Bülent Ersoy’a yorum yağdı
Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy'un ilk tren deneyimi sosyal medyada olay oldu.
Önceki gün Eskişehir’de verdiği konserden İstanbul’a trenle dönen Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy’un Instagram hesabından yayınladığı video olay oldu.
Ersoy’un “Efendim, Türkiye’deki ilk tren seyahati tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim” notunu düştüğü bu paylaşımı birbirinden farklı yorumlar aldı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları:
* ‘Dünya Güzellerim’ programında cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Ankara’ya trenle gittiğinizi söylemiştiniz. Öyleyse bu nasıl ilk tren yolculuğunuz?
* Ekonomik kriz hepimizi vurdu.
* İşte o kadar halktan uzak bir dünyadasınız, yazık.
* Gerçekten çok lazımdı. Toplum için büyük bir şey.
* Ah o trende olsaydım.