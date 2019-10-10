İlk Kurşun filmi konusu ve oyuncuları: İlk Kurşun’da kimler oynuyor?

İlk Kurşun filmi özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte konusu ve oyuncuları…

İLK KURŞUN KONUSU

Başarılı bir Wall Street brokeri olan Will, oğlu Danny ve eşiyle çocukluğunun geçtiği yere tatile gider. Oğlu Danny ile ava çıkan Will, birinin vurulduğunu görür. Yaralanan adamı evlerine getirerek iyileşmesine yardım ederler ancak Levy iyileştikten sonra Danny’ı kaçırır. Levy aslında başarısız bir banka soygunun ardından yaralanmış ve bir polisin ölümüne neden olmuştur. Danny’nin hayatına karşılık fidye istenince, Will yarım kalan soygunu tamamlamak için harekete geçmek zorunda kalır.

İLK KURŞUN OYUNCULARI

Bruce Willis,

Hayden Christensen,

Ty Shelton,

Megan Leonard