İlk Kurşun filmi ne zaman çekilmiştir? İlk Kurşun konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Steven Miller'ın yaptığı ve 2017 yılında sinemalarda olan İlk Kurşun filmi, bu akşam Türk sinemaseverlerle buluşacak. Peki, İlk Kurşun filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

İLK KURŞUN KONUSU

Başarılı bir Wall Street brokeri olan Will, oğlu Danny ve eşiyle çocukluğunun geçtiği yere tatile gider. Oğlu Danny ile ava çıkan Will, birinin vurulduğunu görür. Yaralanan adamı evlerine getirerek iyileşmesine yardım ederler ancak Levy iyileştikten sonra Danny'ı kaçırır. Levy aslında başarısız bir banka soygunun ardından yaralanmış ve bir polisin ölümüne neden olmuştur. Danny'nin hayatına karşılık fidye istenince, Will yarım kalan soygunu tamamlamak için harekete geçmek zorunda kalır.

İLK KURŞUN OYUNCULARI

Bruce Willis

Hayden Christensen

Ty Shelton

Megan Leonard