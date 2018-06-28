Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı son bölüm izle

Kalbimin Sultanı’nın son bölümünde; Sultan Mahmud, Anna'yı Saray'dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud'un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna'yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan'ı cezalandırır.
KALBİMİN SULTANI’NDA YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE GELDİ YENİ FRAGMANI VAR MI?
#KalbiminSultanı yeni bölüm ilk sahne! pic.twitter.com/R1vsQjKeBi
— STAR TV (@startv) 27 Haziran 2018
Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir. Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.
İlk öpücük #BirÖzürYeter #KalbiminSultanı @startv pic.twitter.com/1PUxW6rCLK
— Kalbimin Sultanı (@KSultaniStar) 27 Haziran 2018