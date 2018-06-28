Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalbimin Sultanı son bölüm izle

Kalbimin Sultanı'nda dizi severler eşine masallarda rastlanacak bir aşk hikayesi izliyor. Oyuncu kadrosu ile hikayesi izleyicilerin dikkatini çeken dizinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir yer alıyor. Kalbimin Sultanı'nın son bölümünde; Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor. Dizi severler merak ediyor: Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kalbimin Sultanı’nın son bölümünde; Sultan Mahmud, Anna'yı Saray'dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud'un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna'yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan'ı cezalandırır.

KALBİMİN SULTANI’NDA YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE GELDİ YENİ FRAGMANI VAR MI?

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir. Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI YENİ FRAGMAN

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM