İlk yarı finalist belli oldu! Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor son bölümde iletişim oyunu oynandı ve yarışmacılar yarı finale kalmak için mücadele etti. İletişim ödülünü Adem ve Damla kazandı. Survivor son bölümde yarı final mücadelesi nefes kesti. Peki Survivor'da kim yarı finale kaldı?

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Survivor’da büyük finale sayılı günler kaldı. 29 Haziran Cuma günü yapılacak büyük final öncesi Survivor yarışmacıları yarı finale kalmak ve ardından adını finale yazdırabilmek için mücadele etti. Yarı finale ilk çıkan isim Hilmi Cem oldu. İşte Survivor son bölümden detaylar…

YARI FİNALE ÇIKAN İLK İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da heyecanlı geri sayım Acun Ilıcalı açıkladı “Aylar sonra bence Survivor'ın en önemli oyunu oynayacaksınız. Bu oyunu kazanan yarı final koltuğuna oturacak. Yarınki oyunu kazanan da yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacı SMS'e çıkacak. En önemli iki oyundan birine çıkıyorsunuz. Bir de ödül var. Kazanan lüks bir otelde spa keyfi yaşayacak, yemek yiyecek, geceyi orada geçirecek. Ve kola içecek. Kadın erkek birlikte oynayacaksınız.”

Yarışmacıların kıran kırana mücadele ettiği oyunda herkesin 4 hakkı vardı. Damla, Anıl, Adem yarı finale veda etti. Nagihan ve Hilmi Cem’in heyecanlı geçen mücadelesini Hilmicem kazandı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı. Hilmicem, Çarşamba akşamı yapılacak olan çeyrek finale katılmayacak ve doğrudan yarı final koltuğuna oturacak.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor iletişim oyununda kıyasıya mücadele vardı. Oyun, ünlüler takımında yalnız kalan Adem ve Gönüllüler takımında Anıl, Hilmi Cem, Nagihan ve Damla arasında geçti. Oyunlardaki sessizlik gözle görülür boyuta geldi. Nagihan’ın rakibi sakatlıktan yeni kalkan Damla’ydı. Damla her ne kadar oyunlara katılabilecek kadar iyileşse de oyun sırasındaki ağrıları onu oldukça zorladı. Kadınların iletişim ödülünün sahibi Damla oldu. Erkeklerde iletişim oyununun sahibi Adem oldu. Damla ödüle götüreceği diğer yarışmacının Nagihan olduğunu açıkladı. Adem ise finalde yarıştığı Anıl le ödüle gitmeye karar verdi. Böylece Adem, Anıl, Damla ve Nagihan ailesiyle özlem giderdi.

FİNAL ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Survivor’da Hakan’ın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki finallere katılma hakkı elde etti. Çarşamba akşamı Survivor’ın çeyrek finali KKTC’den canlı olarak yayınlanacak ve 4 yarışmacı sms oylamasına çıkacak. Burada en çok oyu alan iki yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. İki yarışmacı ise çeyrek finalde elenecek.

Dominik’teki son yarı final oyunlarını kazanan iki yarışmacı ise, çeyrek finalde oylamaya çıkmadan doğrudan yarı finale katılacak. Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaldeki 4 yarışmacı arasında en fazla oyu alan iki isim, Cuma akşamı yapılacak olan büyük finale kalacak. Survivor 2018’in şampiyonunu ise canlı yayın sırasındaki sms oylaması belirleyecek