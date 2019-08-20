İlk Yenilmez Kaptan Amerika konusu ne? İşte Kaptan Amerika oyuncuları…

Yenilmezler arasından geçmişi en eskiye dayanan Kaptan Amerika'nın ortaya çıkışının anlatıldığı Kaptan Amerika İlk Yenilmez bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Kaptan Amerika filmi konusu ne?

Dünyayı kasıp kavuran Marvel filmleri arasında en sevilen karakterlerin başında gelen Kaptan Amerikan’nın ilk solo filmi İlk Yenilmez bu akşam seyirci karşısına çıkacak. İşte Kaptan Amerika konusu ve oyuncuları..

KAPTAN AMERİKA KONUSU

1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD’nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.

KAPTAN AMERİKA İLK YENİLMEZ OYUNCULARI

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin başrollerinde Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan yer alıyor.