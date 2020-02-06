İlker Aksum kimdir? İlker Aksum nereli ve kaç yaşında?

İlker Aksum, 1971 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Olacak O Kadar isimli dizi ile geçen İlker Aksum hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İlker Aksum nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Hasan karakterini canlandıran İlker Aksum hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İlker Aksum kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur.

Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü ise Hamlet oyununda Ophelia karakteridir.

1997 senesinde ise Olacak O Kadar programıyla ilk televizyon deneyimini yaşadı. Daha sonra bir çok dizide ufak roller alan İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet filmi ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

7 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sunuculuğunu İclal Aydın ile birlikte yapmıştır.

İlker Aksum'un, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylan Biradeler gibi isimlerle çok eski yıllara dayanan dostlukları vardır.

Biz Size Aşık Olduk, Beşik Kertmesi, Aşk Olsun, Yabancı Damat, Küçük Kıyamet, Güz Sancısı, Kara Yılan, Canım Ailem, Vavien, Ejder Kapanı, Muhteşem Yüzyıl, Sen de Gitme, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Kötü Yol, 20 Dakika, Mutlu Aile Defteri, Tatar Ramazan, Kadim Dostum, Aşk Olsun, Yeşil Deniz, Ne Diyosuun, Çilek ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi yapımlarda rol alan İlker Aksum, şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Hasan karakterine hayat vermektedir. İlker Aksum, 1.80 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.

Ödülleri:

2010 – 1.İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Canım Ailem

2006 – 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü – Küçük Kıyamet

İlker Aksum'un rol aldığı tiyatro oyunları:

2010 – Macbeth : William Shakespeare – Oyun Atölyesi

1998 – Sefiller – Levent Kırca Tiyatrosu

1998 – Güzel ve Çirkin- Levent Kırca Tiyatrosu

1994 – Hamlet – Antalya Devlet Tiyatrosu

İlker Aksum'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Hasan) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Dragos) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Cox)(TV Dizisi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Sinema Filmi)

2018 – Hedefim Sensin (Yarım Hasan)(Sinema Filmi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Sinema Filmi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Tarık) (TV Dizisi)

2016 – Poyraz Karayel (Çınar Saygıner) (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Ramiz) (TV Dizisi)

2015 – Buyur Burdan Bak (TV Programı)

2015 – Aşk Olsun (Ozan) (Sinema Filmi)

2014 – Çilek (Polis Memuru) (Sinema Filmi)

2014 – Çarşı Pazar (İmam) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Yeşil Deniz (Kostak Üsen) (TV Dizisi)

2014 – Kadim Dostum (Mümtaz) (TV Dizisi)

2014 – Ne Diyosuun (Ali Kemal) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar: Chinese Connection (Altan)(Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Cevdet Mercan ) (TV Dizisi)

2013 – Mutlu Aile Defteri (Kudret) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Ali) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Reşat) (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Sinema Filmi)

2011 – Bizim Yenge (Bahri) (TV Dizisi)

2011 – Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Ender) (Sinema Filmi)

2011 – Sen De Gitme (Doktor Yahya) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Kaptan-ı Derya Cafer Ağa) (TV Dizisi)

2009 – Vavien (Televizyoncu Sabri) (Sinema Filmi)

2009 – Ejder Kapanı (Doktor) (TV Dizisi)

2008 – Canım Ailem (Halim) (TV Dizisi)

2008 – Güz Sancısı (İsmet) (Sinema Filmi)

2007 – Kara Yılan (Yüzbaşı Laroş) (TV Dizisi)

2006 – Küçük Kıyamet (Ali) (Sinema Filmi)

2004 – 2007 – Yabancı Damat (Ruşen) (TV Dizisi)

2003 – Aşk Olsun (Yıldırım) (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (Enis) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Sinan) (TV Dizisi)

2000 – Sefiller Yılın En İyi Müzikali (Sinema Filmi)

2000 – Baykuşların Saltanatı (Sinema Filmi)

2000 – Çarli İş Başında (TV Dizisi)

1999 – 5 Maymun Çetesi (Amerikan) (TV Dizisi)

1998 – Çarli (Afakan) (TV Dizisi)

1997 – Olacak O Kadar (TV Dizisi)