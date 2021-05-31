İlker Aksum motosiklete çarpmamak için kaza yapmış

Oyuncu İlker Aksum 29 Mayıs’ta Adana Havalimanı’na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ne geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, esnaf tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada Aksum’un, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.

“OLACAĞI VARMIŞ”

Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, “Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah’a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

KAZA ANI KAMERADA…

Aksum’un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Aksum’un kullandığı otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor. Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı. (DHA)