İlker Ayrık’tan meslektaşlarına uyarı

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, program öncesinde şarkıcı ve makyöz Suzan Kardeş'le bir araya geldi. Ayrık, meslektaşlarına mizah içeren bir uyarıda bulundu.

Balkan müziğinin sevilen ismi şarkıcı ve makyöz Suzan Kardeş, televizyon programı öncesi sunucu İlker Ayrık’a makyaj yaptı. Ayrık bu anları sosyal medya sayfasından paylaşarak Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, ve Kıvanç Tatlıtuğ’a esprili bir göndermede bulundu.

“OĞLUM BAK DİKKAT EDİN”



Ayrık: “Görmüş olduğunuz gibi yanımda Suzan Kardeş var. Çağatay Ulusoy Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç, oğlum bak dikkat edin. Suzan 8,9 daha saat çalışsa yüzümde hakikaten… Oğlum bak dikkat edin…” ifadelerini kullanarak takipçilerini güldürdü.