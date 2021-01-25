İlker Kaleli BBC’nin dizisine damga vurdu!

BBC dizisi ‘The Serpent’ta ‘Vitali Hakim’ adlı bir turisti oynayan İlker Kaleli'nin merakla beklenen sahneleri, İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başladı.
Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
SOBHRAJ’IN HAYATINI ANLATIYOR
1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan sekiz bölümlük ‘The Serpent’, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.
İlker Kaleli'nin, Charles Sobhraj'ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.
İNGİLTERE VE İRLANDA’DAN SONRA DİJİTAL PLATFORMLARDA OLACAK
Tom Shankland’ın yönettiği dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.