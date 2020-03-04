İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli’nin yaşı ve oynadığı diziler…

İlker Kaleli özellikle geçtiğimiz yıllarda rol aldığı Poyraz Karayel adlı diziyle büyük beğeni topladı. Hayat hikayesi, yaşı ve merak edilenler ise şu şekilde;
İLKER KALELİ KİMDİR?
11 Mayıs 1984 doğumlu olan İlker Kaleli’nin tam adı İlker Kaan Kaleli’dir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif’i canlandırmaktadır.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
2012-Son
2013-Kayıp
2014-Silsile
2015-Poyraz Karayel
2020-Öğretmen