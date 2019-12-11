İlker Kaleli: Yaşadığı şeyi gizleyen biri değilim

Ayak üstü sohbet ederek soruları cevaplayan İlker Kaleli, uzun süredir çalıştığını söyledi. Tayland-Bangkok’da çekimler de olduğunu söyleyen Kaleli, “oraya ikinci gidişim oldu. Çekimler tamamlandı. BBC ve Netflix yapımı ortak olarak ekranlara gelecek ufak bir rol… Biraz uğraştırdı, sahneler sürekli yeniden yazıldı, olsun iyidir arada böyle” dedi.

Karakteri konusunda konuşan Kaleli, “bu gerçek hikayeden alıntı. Dünyanın en meşhur 10 seri katilinden bir tanesinin gerçek bir hikayesi, yetmişlerde geçiyor” şeklinde konuştu. Kaleli Türkiye’de de yeni projelerinin olduğunu söylerken “2020 için daha böyle dolu dolu olacak gibi görünüyor. İnternet, televizyon belki de tiyatro olabilir. Şuan da senaryoları okuyorum daha net bir şey belli değil” ifadelerini kullandı.

“SAÇMA SAPAN SORUNLAR”

Başarılı oyuncu ‘İstediğiniz bir rol var mı?’ şeklindeki soruya ” Yok her oyuncunun herhalde vardır hayalinde keşke şöyle bir olsa da yapsak diye ama daha çok, ‘okuduğumda etkileniyor muyum? Nasıl bir şey çağrıştırıyor? İçinde kendimi bulabiliyor muyum?’ onlara bakıyorum” yanıtını verdi.

Kaleli son zamanların popüler magazin konusu Can Yaman ve libido açıklamalarıyla ilgili olarak; “saçma sapan sorunlar. Bir şey de söylemeyeyim. Eyvallah çok da takipte değilim. O karakterle ilgili bir şey değil anlamadığım konular o işleri pek fazla takip etmiyorum” dedi. Oyuncu son olarak ‘hayatınızda biri var mı?’ şeklindeki soruya “yok gördüğünüz gibi aynen yola devam ediyorum tek başına… Hayatımda biri yok olursa zaten görürsünüz. Ben yaşadığı şeyi gizleyen biri de değilim haberiniz olur” dedi.