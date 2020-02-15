İlker Kaleli yeni diziyle dönüyor! İlk fragman yayınlandı…

Ekranların yeni dizisi Öğretmen’in ilk tanıtım fragmanı dün akşam yayınlandı. İlker Kaleli‘nin idealist bir lise öğretmeni olan Akif’i canlandırdığı dizi yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yeni diziyle birlikte İlker Kaleli bir süre uzak kaldığı ekranlara geri dönmüş oldu.

Öğretmen’den ilk fragman yayınlandı. Başarılı oyuncu İlker Kaleli’nin yeni dizisi Öğretmen, çarpıcı fragmanıyla dikkat çekti.

Kadrosunda ayrıca; Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi oyuncuların bulunduğu dizi, öğrencilerine bir hayat dersi vermek isteyen Akif Öğretmen ve öğrencilerinin hem okul maceralarını hem de onların hayat hikayelerini anlatacak.

İDEALİST ÖĞRETMEN İLKER KALELİ

Dizide; Akif Öğretmen öğrencilerine ve topluma günümüzde kaybedilen bir değer olan erdemi yeniden aşılamaya çalışacak ve bunun için stratejik bir plan yapacak. Öğretmen, bu önde gelişen olayları konu alıyor.

Akif Öğretmen'e hayat verecek İlker Kaleli‘nin fragmanda öğrencilerine “Yalvarıyorum size lütfen değişin” diye öğrencilerine seslendiği sahne de beğeni topladı.

Çekimleri de İstanbul'da devam eden dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli; yeni projesi ve rolü hakkında da şunları söyledi:

“Bu yüzyılın insanına, hepimize, içinde kaybolup gittiğimiz hayatlarımızda artık sesin duymadığımız, gözden düşmüş vicdanın, kalbin ve iyi olmanın dersini veren garip öğretmen, bir deli düzen ve arasında yalpalayıp duran kör hayatlar… Gördüğüm en güzel ‘insan olma' derslerinden…

CEREN MORAY DA KADRODA

Dizinin diğer başrol oyuncusu Ceren Moray ise; “Bu harika hikayenin bir parçası olmaktan dolayı en derece heyecanlıyım. Kendi seyircisini yaratacak olması Öğretmen'i daha da özel kılıyor, böyle özel, soluksuz bir hikayeyi paylaşacak olmak hepimiz için mutluluk verici” dedi.

ÖĞRETMEN DİZİSİ İLK FRAGMAN