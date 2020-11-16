İlker Kaleli’den ‘Öğretmen’ dizisine veda

Fox TV'de yayınlanan 'Öğretmen' dizisi 9. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Dizide 'Akif Hoca' rolünü canlandıran İlker Kaleli ise diziye "Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun..." sözleriyle veda etti.

Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un yer aldığı dizi ‘Öğretmen’ ekrana veda etti. Yeni sezonda reytinglerde düşüş yaşayan ‘Öğretmen’ dizisi 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen 9. bölümüyle final yaptı.

“TÜM SESSİZ VE İSİMSİZ KAHRAMANLARA…”

Dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli de Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Kaleli veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Teşekkürler Akif Hocam… Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun…

* Başından beri yanımızda olan seyircimize, yorumlarınızla, sesinizle daha iyi bir dünyayı hayal eden bu yolda buluştuğumuz ve paylaştığımız bütün duygular için teşekkürler.

* Ayrıca her şeye rağmen, kendi hayatlarında iyiliğe inanan, bir şeyleri değiştirmek için savaşan, iyilik için bedel ödeyen, acı çeken, korkutmalara boyun eğmeyen ve onuruyla karanlığa meydan okuyan tüm sessiz ve isimsiz kahramanlara sonsuz teşekkürler…