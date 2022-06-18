İlker Kaleli’den Sıla’ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı. Romantik fotoğraflarını paylaşan Kaleli, "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim" dedi.
Güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Sıla Gençoğlu, 42 yaşına bastı. Bir süredir Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli’den de romantik paylaşım gecikmedi.
İlker Kaleli, aşk dolu pozlarını Instagram hesabından “Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın” notuyla paylaştı.
Sıla ise sevgilisinin paylaşımına “Gülen yüzüne hayran” yorumunu yaptı.
Kaleli’nin paylaşımı 203 bin beğeni aldı.