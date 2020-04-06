İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz nereli ve kaç yaşında?

İlker Kızmaz, 1975 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Aslı ile Kerem isimli dizi ile yaşayan İlker Kızmaz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İlker Kızmaz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Mustafa Kemal karakterini canlandıran İlker Kızmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İlker Kızmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İLKER KIZMAZ KİMDİR?

İlker Kızmaz, 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılında İstanbul’a giderek Ekol Drama Sanat Evi, ardından da daha Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

2002 yılındae yayınlanan Aslı ile Kerem isimli dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Yeter Anne ve Candan Öte dizilerinde rol alan İlker Kızmaz; Nefes:Vatan Sağolsun, Yedi Güzel Adam, Benim Adım Gültepe, Tatlı İntikam, Kaçma Birader, Çanakkale 1915, Şubat, Benim Adım Gültepe, Yedi Güzel Adam, Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid gibi projelerde yer almıştır.

Nefes: Vatan Sağolsun filminin çekimleri sırasında tanıştığı Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmiştir. Kızmaz çiftinin 1 Ekim 2016 tarihinde Naz adını verdikleri kızı dünyaya gelmiştir.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Mustafa Kemal Atatürk karakterine hayat veren İlker Kızmaz, 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Başak burcudur.

İlker Kızmaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Mustafa Kemal Atatürk) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Şehzade Mehmet Selim) (TV Dizisi)

2016 – Tatlı İntikam (Barış) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tarık) (TV Dizisi)

2014 – Yedi Güzel Adam (Kenan Hoca) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Halil) (TV Dizisi)

2012 – Şubat (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Yarbay Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 – Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2012 – Kurt Kanunu (Cevdet Enis) (TV Dizisi)

2012 – Cennetten Kovulmak (Sinema Filmi)

2012 – Açlığa Doymak (Tahsin) (Sinema Filmi)

2011 – Sırat (Yusuf Sancaktar) (TV Dizisi)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Bülent) (TV Dizisi)

2010 – Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Cengiz ) (Sinema Filmi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (İlker Çavuş) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Nihat Önal) (TV Dizisi)

2007 – Duvar (İsa) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2002 – Yeter Anne (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Aslı ile Kerem (TV Dizisi)