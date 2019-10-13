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İlknaz, kardeşi Zeynep’in doğum gününü kutladı
İlknaz, kardeşi Zeynep’in doğum gününü kutladı
Selen Görgüzel'in kızı İlknaz, kardeşi Zeynep'in doğum gününü kutlarken Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel evliliğine dair ilginç bilgiler paylaşmış oldu.
Magazin 13 Ekim 2019 - 12:41

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 21 yaşına girdiğini takipçileriyle paylaştı. Doğum günü paylaşımı üzerine çok sayıda yorum ve tebrik alan Zeynep’e belki de en ilginç tebriklerden biri Selen Görgüzel Alkan’ın kızı İlknaz’dan gelen oldu.

BUNDAN YEDİ YIL ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

İlknaz, instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda henüz yeni tanıştıkları 2012 yılında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve üzerine de anne ve babalarının aralarını yapmaya çalıştıkları notunu düştü. İşte o satırlar:

“Yıl 2012, yeni tanışmışız ve birbirimizi çok sevmişiz, babanla annemin arasına yapmaya çalışıyoruz ama onlar zaten sevgili olmuş”

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