İlyas Yalçıntaş coronaya yakalandı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

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Katıldığı bir yarışma programında seslendirdiği ‘İncir’ parçasıyla ünlenen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Haberi Instagram hesabından duyuran Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı:

“Merak edip soran dostlar için; evde karantinadayım. İlk gün biraz halsizlik vardı. Şu an durumum gayet iyi. Sadece tat ve koku kaybı yaşıyorum ancak o da giderek azalıyor. Aşılarımı olduğum için hastalığı çok hafif geçiriyorum. Lütfen siz de aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda aranıza döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.”