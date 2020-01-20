İmera’dan konser rekoru

Karadeniz müziğinin en başarılı ve popüler gruplarından ‘İmera’, 2020'nin konser rekoruna da şimdiden imzasını attı. Her şarkısı YouTube’da kısa sürede 100 milyon dinlenme sayısına ulaşan İmera, Şubat ayında 15 günde 10 şehirde sevenleriyle buluşacak. Güçlü yorumu, hafızalara kazınan şarkılarının bulunduğu geniş repertuvarı ve enerjisiyle konser verdikleri her yerde büyük bir sevgi seli ile karşılaşan İmera'nın rotası 20 Şubat İzmit ile başlayarak Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, KDZ Ereğli, Bolu, Eskişehir ve Bursa ile devam ederek Yalova'da son bulacak.