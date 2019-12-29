İnanç Konukçu, Behzat Ç.’den rol arkadaşı Erdal Beşikçioğlu’na isyan etti

Geçen sezon dijital platform üzerinden ekranlara dönen Behzat Ç. dizisinin ikinci sezona devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Platform tarafından yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezon devam etmeyeceği bildirilmişti. Behzat Ç.’de ‘Hayalet’ lakaplı karakteri canlandıran oyuncu İnanç Konukçu ise, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

“BİTTİM DE! TÜKENDİM DE!”

Konukçu, önce diziye yönelik bir açıklama yaparak, “Arkadaşlar Behzat Ç. yok…. Var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben İnanç Konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar” ifadelerini kullandı. Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirdi. Konukçu, “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bişey de lütfen!” diye yazdı.