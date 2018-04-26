Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İnanılmaz olay! 60 km hızla giden aracın içinde cinsel ilişkiye girdiler
İnanılmaz olay! 60 km hızla giden aracın içinde cinsel ilişkiye girdiler
Tayland'da yaşanan tuhaf olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir çift 60 km hızla otobanda giden bir otomobilin içinde sevişirken görüntülendi.
Magazin 26 Nisan 2018 - 12:33

Dünyada yaşanan tuhaf olaylara bir yenisi daha eklendi. Tayvan’da kalabalık bir otobanda sadece kendi canlarını değil yoldakilerin canını hiçe sayan bir çift cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

Şoförün elleri ve beyaz tişört giyen kadının hareketlerinin kayda geçtiği görüntülerde tehlikeli şekilde yolculuk eden aracın başka araçların da seyir halinde olduğu otobandan şehre doğru ilerlediği görülüyor.

Tayvan’da trafikte tehlikeli araç sürmek gibi suçları işleyenlere yaklaşık 700 euro (yaklaşık 3500 TL) ceza kesiliyor.

İLGİLİ HABEROtele grup seks baskını! 18 erkek ve 14 kadın gözaltında

 

Etiketler