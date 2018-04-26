İnanılmaz olay! 60 km hızla giden aracın içinde cinsel ilişkiye girdiler

Tayland'da yaşanan tuhaf olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir çift 60 km hızla otobanda giden bir otomobilin içinde sevişirken görüntülendi.

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Dünyada yaşanan tuhaf olaylara bir yenisi daha eklendi. Tayvan’da kalabalık bir otobanda sadece kendi canlarını değil yoldakilerin canını hiçe sayan bir çift cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

Şoförün elleri ve beyaz tişört giyen kadının hareketlerinin kayda geçtiği görüntülerde tehlikeli şekilde yolculuk eden aracın başka araçların da seyir halinde olduğu otobandan şehre doğru ilerlediği görülüyor.

Tayvan’da trafikte tehlikeli araç sürmek gibi suçları işleyenlere yaklaşık 700 euro (yaklaşık 3500 TL) ceza kesiliyor.