İnek Şaban filmi kaç yılında çekilmiştir? İnek Şaban konusu ne?

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve 1978 yılında vizyona giren İnek Şaban filmi hakkında internette yapılan aramalar sıklaştı. İşte Kemal Sunal kült filmi İnek Şaban'ın konusu ve oyuncuları…
İNEK ŞABAN KONUSU
Manavda çıraklık yapmakta olan Şaban bir gün sevdiği kızın başlık parasını ödemek için Almanya’ya gitmek üzere havalimanına gider. Ne var ki, Şaban’ı kaleci Bülent sanan Kara Mithat’ın adamları Şaban’ı yaka paça Mithat’a götürürler. Şaban, Bülent’in yerine maçlara çıkar, maçlarda aklına manavda attığı karpuzlar gelir ve kalede adeta devleşir. Filmin sonlarına doğru Bülent geri döner ve gerçek anlaşılır.
İNEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal – İnek Şaban / Kaleci Bülent
Defne Yalnız – Zeliha
Yavuz Karakaş – Arap Nuri
Saadet Gürses – Ayşe
Dinçer Çekmez – Kara Mithat
Osman F. Seden – Kulüp Başkanı
Zeki Sezer – Doktor
Abdi Algül – Kara Mithat’ın Adamı
Macit Flordun – Antrenör
Nermin Özses – Ayşe’nin Annesi
Kudret Karadağ – Mardinli Arif’in Adamı
Ali Şen – Bekir Efendi
Mehmet Uğur – Arap Nuri’nin Adamı
İbrahim Kurt – Jilet Rıza’nın Adamı
Baykal Kent – Manda
İbrahim Uğurlu – Kara Mithat’ın Adamı
Orhan Elmas – Menajer Kayhan
Nuri Tuğ – Bahçıvan Recep
Süheyl Eğriboz – Jilet Rıza
Cevdet Balıkçı – Arap Nuri’nin Adamı
Çetin Başaran – Kara Mithat’ın Adamı
Hakkı Kıvanç – Karpuzcu
Ali Demirel – Kumarbaz
Seyfettin Karadayı – Kulüp Yöneticisi