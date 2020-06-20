İnek Şaban filmi kaç yılında çekilmiştir? İnek Şaban konusu ne?

Kemal Sunal’ın kült filmlerinden biri olan İnek Şaban, bu akşam televizyon ekranlarında yer bulacak. Bir manav çırağıyken aniden futbol yıldızı olan Şaban’ın komik hikayesinin anlatıldığı İnek Şaban filmi hakkındaki bilgi haberimizde…

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve 1978 yılında vizyona giren İnek Şaban filmi hakkında internette yapılan aramalar sıklaştı. İşte Kemal Sunal kült filmi İnek Şaban'ın konusu ve oyuncuları…

İNEK ŞABAN KONUSU

Manavda çıraklık yapmakta olan Şaban bir gün sevdiği kızın başlık parasını ödemek için Almanya’ya gitmek üzere havalimanına gider. Ne var ki, Şaban’ı kaleci Bülent sanan Kara Mithat’ın adamları Şaban’ı yaka paça Mithat’a götürürler. Şaban, Bülent’in yerine maçlara çıkar, maçlarda aklına manavda attığı karpuzlar gelir ve kalede adeta devleşir. Filmin sonlarına doğru Bülent geri döner ve gerçek anlaşılır.

İNEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal – İnek Şaban / Kaleci Bülent

Defne Yalnız – Zeliha

Yavuz Karakaş – Arap Nuri

Saadet Gürses – Ayşe

Dinçer Çekmez – Kara Mithat

Osman F. Seden – Kulüp Başkanı

Zeki Sezer – Doktor

Abdi Algül – Kara Mithat’ın Adamı

Macit Flordun – Antrenör

Nermin Özses – Ayşe’nin Annesi

Kudret Karadağ – Mardinli Arif’in Adamı

Ali Şen – Bekir Efendi

Mehmet Uğur – Arap Nuri’nin Adamı

İbrahim Kurt – Jilet Rıza’nın Adamı

Baykal Kent – Manda

İbrahim Uğurlu – Kara Mithat’ın Adamı

Orhan Elmas – Menajer Kayhan

Nuri Tuğ – Bahçıvan Recep

Süheyl Eğriboz – Jilet Rıza

Cevdet Balıkçı – Arap Nuri’nin Adamı

Çetin Başaran – Kara Mithat’ın Adamı

Hakkı Kıvanç – Karpuzcu

Ali Demirel – Kumarbaz

Seyfettin Karadayı – Kulüp Yöneticisi