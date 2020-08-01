İngiliz İşi konusu ve oyuncuları… İngiliz İşi filmi ne zaman çekildi?
İngiliz İşi aksiyon dolu senaryosu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini topluyor. İşte filme dair ayrıntılar…
İNGİLİZ İŞİ KONUSU
Profesyonel bir silahlı soyguncu olan Jack Cregan, babasının cinayetinin ve çalınan soygun parasının arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışır ve bu sırada hayatını tehlikeye atar. Jack’in kısa sürede yaşadığı hayal kırıklığı, ona kendi varlığını sorgulatır. Suçluların ve yoldan çıkmış bir polis dedektifi tarafından kovalanırken olanların ardındaki gizemi çözmeye ve intikamını almaya çalışır.
OYUNCULAR
Craig Fairbrass,
James Cosmo,
Mem Ferda