İngiliz Kraliyet Ailesi’nin içinde olduğu iddia edilen yat Selimiye’de

Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon'un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’a ait haftalık kirası 1,5 milyon dolar olan Flying Fox isimli süper lüks yat 5 günden bu yana Marmaris’in Selimiye Koyunda duruyor. Teknenin içinde İngiltere Kraliyet ailesine ait misafirlerin olduğu ileri sürüldü.

İçinde İngiliz Kraliyet Ailesine mensup misafirlerin olduğu ileri sürülen Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'a ait Flying Fox isimli lüks yat 5 günden bu yana Muğla'nın Marmaris İlçesi Selimiye Koyu'nda demirli duruyor. Haftalığı 1,5 milyon dolar olduğu belirtilen charter teknenin içindekiler karaya çıkmayıp helikopterle çevreyi gezmeyi tercih ediyor. Muğla'nın Datça bölgesini gezdikten sonra Hisarönü Körfezine geçerek Marmaris'in en güzel koylarından birisi olan Selimiye'ye demir atan 136 metre uzunluk ve 22,5 metre genişliğindeki mega yat, geçtiğimiz Salı günü Selimiye'ye demir attı. Haftalık kirasının 1,4 milyon dolar olduğu belirtilen teknenin içinde İngiltere Kraliyet Ailesine mensup misafirlerin olduğu ileri sürüldü. Sıkı bir güvenlik koruması altındaki yatta 12 metrelik yüzme havuzu, 36 kabin, 2 helikopter pisti yer alırken, 22 kişilik misafir kapasitesiyle 54 kişilik mürettebat bulunuyor.

HELİKOPTER İLE GEZİYORLAR

Teknedeki misafirlerin, yerli ve yabancı mavi tur tutkunlarının uğrak yeri olan, deniz mahsulleri ve soğuk mezeleriyle ünlenen Selimiye'de hiçbir restorana gitmediği ortaya çıktı. Açıkta demirli duran tekne çok sıkı güvenlik içinde korunurken misafirler genelde çevreyitekneye özel helikopter ile gezmeyi tercih ediyor. Teknenin Türkiye gezisinden sonra Süveyş Kanalı üzerinden Mısır, Yemen ve Umman’a devam edeceği de edinilen bilgiler arasında.