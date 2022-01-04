Inna, Kayserilileri coşturdu
Kayseri'ye gelen şarkıcı Inna, verdiği konserle sevenlerini coşturdu.
Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, ünlü şarkıcı Inna sevenleriyle buluştu. Salonu dolduran sevenlerine “Merhaba Kayseri” diye seslenen Inna, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.
Inna’nın seslendirdiği şarkılarla coşan izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Inna, ayrıca, Ajdan Pekkan’ın ‘yaz yaz yaz’ şarkısını da seslendirdi. Yaklaşık 1-5 saat sahnede kalan Inna, izleyicilerden büyük alkış aldı. DHA