Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Inna, Survivor’da Türkçe şarkı söyledi
Inna, Survivor’da Türkçe şarkı söyledi
Şarkıları tüm dünyada hit olan Romanyalı sanatçı Inna, Survivor programında canlı performansıyla Türkçe şarkı söyledi.
Magazin 28 Mayıs 2018 - 17:04

Tüm dünyanın şarkılarını söylediği ve Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip Inna, Survivor'da Türkçe şarkı söyledi. Söz ve Müziği Şehrazat'a ait, 1990 yılında Ajda Pekkan'ın söylediği ‘Yaz yaz yaz’ şarkısını, Survivor “dokunulmazlık ödülü oyununu” kazanlar için verdiği özel konserde seslendirdi.

Survivor oyununda ‘dokunulmazlık ödülünü’ kazananlar, programda canlı performans Inna konserini, coşkuyla seyredip eğlendi. Inna, bir markanın reklamı için söylediği ‘Yaz yaz yaz’ şarkısını ilk kez Survivor programında seslendirdi ve konserine “Gimme gimme”, “İndia” “Me gusta”,”Nirvana” ve sevilen şarkılarıyla devam etti.

İLGİLİ HABERInna İstanbul konserinde sahneden yere düştü

 

Son güncelleme: 17:06 - 28.05.2018
Etiketler