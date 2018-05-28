Şarkıları tüm dünyada hit olan Romanyalı sanatçı Inna, Survivor programında canlı performansıyla Türkçe şarkı söyledi.

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Tüm dünyanın şarkılarını söylediği ve Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip Inna, Survivor'da Türkçe şarkı söyledi. Söz ve Müziği Şehrazat'a ait, 1990 yılında Ajda Pekkan'ın söylediği ‘Yaz yaz yaz’ şarkısını, Survivor “dokunulmazlık ödülü oyununu” kazanlar için verdiği özel konserde seslendirdi.

Survivor oyununda ‘dokunulmazlık ödülünü’ kazananlar, programda canlı performans Inna konserini, coşkuyla seyredip eğlendi. Inna, bir markanın reklamı için söylediği ‘Yaz yaz yaz’ şarkısını ilk kez Survivor programında seslendirdi ve konserine “Gimme gimme”, “İndia” “Me gusta”,”Nirvana” ve sevilen şarkılarıyla devam etti.