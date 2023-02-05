‘İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemli’ diyen Yıldız Tilbe’ye tepki yağdı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, geçen günlerde Van'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mete Durna'nın ölümüyle ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterenlere yanıt verdi. Tilbe, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir" diyerek yine hayvanseverleri kızdırdı.

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Van’da 30 Ocak’ta evinin önünde köpek saldırısına uğrayarak boğazından yaralanan 10 yaşındaki Mete Durna’nın hayatını kaybetmesi sonrası Twitter hesabından ”Bütün kanunsuzluklar yasal olmuş; sokaktaki çocuğu, kadını, yaşlıyı, insanı parçalayan köpekler insan öldürüp kanunla korunuyor, bu onların suçu değil. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil, Allah sebep olanı yanına koymasın kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın” paylaşımı yapan Yıldız Tilbe’ye tepki yağmıştı.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Tilbe kendisine tepki gösterenlere şu sözlerle cevap verdi: “İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir.”

HAYKO CEPKİN: KENDİSİNİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GÖRME GAFLETİNE DÜŞMÜŞ

Tilbe, bu son açıklamasıyla sosyal medyada yine gündem oldu.

Sanatçı Hayko Cepkin, “Kendisini ve doğadaki varlığını her şeyin üstünde görme gafletine düşmüş, yaşamın farkındalığını yitirmişliğe net bir örnek. Doğduğu an Yardım edeni olmaz ise Kendi kendine bile büyüyemeyen bir varlığı gözünüzde malesef fazla büyütüyorsunuz” diyerek Tilbe’ye tepki gösterdi.

Tilbe’nin açıklamasına gelen diğer tepkiler şu şekilde:

* İnsanın koca evrende bir noktacık olduğunu kabul edememesi, doğanın efendisi olduğunu sanması ne büyük zayıflık. Bu kibir, gezegende yaşamın da sonunu getiriyor.

* Dünya sadece insanlara ait değildir, öyle olsa sadece insanlar olurdu. Allah’ın yarattığı her canlı değerlidir.

* Saçmalamayın Yıldız Hanım… Bunca yıl yaptığınız müzikler ile güzel bir şekilde anılmak istiyorsanız böyle açıklamalar yapmayın.

* İnsanların doğaya verdiği zararı düşünürsek bazı insanların hayatının önemi yok.

* Yıldızcığım sadece ben ben diye gelip gidemezsin! Canı veren de alacak olan da Allah!

* Katılmıyorum her canlı çok değerli, çok kiymetlidir. Canlı olan her şey önemlidir.

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