Instagram’dan Kanye West’e ceza

Kanye West, komedyen Trevor Noah'a ırkçı bir hakarette bulunduktan sonra 24 saatliğine Instagram'daki hareketleri sınırlandı.

Sozcu.com.tr

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Meta, rapçinin platformun nefret söylemi ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiğini söyleyerek hesabını sınırlarken 24 saatin sonunda hesabın eski haline döneceğini belirtti. Hesabı görünür durumda kalsa da West gönderi paylaşamaz, yorum yapamaz veya doğrudan mesaj gönderemez.

West’in Instagram tarafından cezalandırılması ünlü komedyen Trevor Noah’nın, Kanye West’in eski eşi Kim Kardashian’a yönelik davranışlarının korkunç olduğunu söylemesinden sonra geldi. Noah’nın eleştirisi üzerine West, Noah için Google’da yaptığı aramanın ekran görüntüsünü yayınladı ve buna ırkçı bir hakaret içerecek şekilde değiştirdiği ‘Kumbaya, My Lord’ şarkı sözleri eşlik etti. Gönderi yayınlandıktan sonra kaldırıldı.

NOAH, WEST’İ BU KADAR KIZDIRACAK NE SÖYLEMİŞTİ?

Trevor Noah The Daily Show’un bir bölümünde Kim Kardashian’ın yaşadıkları için şunları söylemişti: “Zengin ve ünlü olduğu için Kim için üzülmeyebilirsiniz. Ama onun yaşadıklarını izlemek korkunç ve birçok kadının ayrılmayı tercih ettiklerinde neler yaşadıklarına ışık tutuyor.”

Adını yasal olarak Ye olarak değiştiren Kanye West hem Kim Kardashian hem de Pete Davidson ile arasında geçen özel konuşmaların ekran görüntülerini düzenli olarak yayınlıyor. Pete Davdison’ı hedef aldığı gönderiler paylaşan West, aynı zamanda Kardashian’a karşı tutumunu sık sık değiştirerek de dikkat çekti. Zaman zaman Kardashian’ın, çocuklarını kendisiyle görüştürmediğini ileri sürerken, 14 Şubat gibi özel günlerde de eski eşini yeniden kazanmak için kamyon dolusu güller gönderdi.

West son olarak Kardashian’ın durumunu dile getiren Noah ile ilgili yaptığı ırkçı yorumla eleştirilerin hedefi oldu. Meta da yaptığı açıklamada, politikalarının daha fazla ihlal edildiğini görürse ek adımlar atacağını da söyledi.

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