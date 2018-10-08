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İntihara kalkışan Hadise’nin annesi ilk kez görüntülendi
İntihara kalkışan Hadise’nin annesi ilk kez görüntülendi
Şarkıcı Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ve annesi Gülnihal Açıgöz, önceki gün Etiler’objektiflere yansıdı. Birlikte kahve içen anne kız karşılarında basın mensuplarını görünce bir hayli telaşlandı.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Ekim 2018 - 12:34

Şarkıcı Hadise’nin ve kız kardeşleri Derya ve Hülya Açıkgöz’le arasındaki sıkıntı, anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara kalkışmasına neden olmuştu. Sonrasında Hadise’nin kız kardeşleri ile maddi tüm bağını koparması ise ailedeki gerginliği hat safhaya çıkarmıştı.

“SAĞLIĞIM İYİ, KIZLARIM KÜS DEĞİL”

Olaylar sonrası Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz, Akmerkez’de görüntülendi. Derya Açıkgöz, annesinin sağlığının iyi olduğunu gezmeye çıktıklarını söylerken, Belçika’ya dönecek misiniz sorusuna öyle bir şey yok dedi. Muhabirlerin kardeşleri barıştıracak mısınız? sorusuna ise Hadisenin annesi Gülnihal Açıkgöz, “Küs değiller öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
hadise

 

Son güncelleme: 13:17 - 08.10.2018

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