İntihara kalkışan Hadise’nin annesi ilk kez görüntülendi

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Şarkıcı Hadise’nin ve kız kardeşleri Derya ve Hülya Açıkgöz’le arasındaki sıkıntı, anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihara kalkışmasına neden olmuştu. Sonrasında Hadise’nin kız kardeşleri ile maddi tüm bağını koparması ise ailedeki gerginliği hat safhaya çıkarmıştı.

“SAĞLIĞIM İYİ, KIZLARIM KÜS DEĞİL”

Olaylar sonrası Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz, Akmerkez’de görüntülendi. Derya Açıkgöz, annesinin sağlığının iyi olduğunu gezmeye çıktıklarını söylerken, Belçika’ya dönecek misiniz sorusuna öyle bir şey yok dedi. Muhabirlerin kardeşleri barıştıracak mısınız? sorusuna ise Hadisenin annesi Gülnihal Açıkgöz, “Küs değiller öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

