İntihara kalkışmıştı! Ünlü yapımcının kızı hayatını kaybetti

Hollywood dünyası beklenmedik bir ölüm haberiyle sarsıldı. ABD’li ünlü film yapımcısı Steve Tisch’in kızı Hilary Tisch, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz hafta sonu intihar girişiminde bulunan Tisch, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Genç kadından acı haber gelirken, ABD medyasının gündemine oturan haberi baba Steve Tisch duyurdu.

‘DEPRESYONLA MÜCADELE ETTİ’



Kızının uzun süredir depresyonla mücadele ettiğini belirten Tisch, “Hilary nazik ve güzel bir insandı. Annesi, kardeşleri ve ben ölümüyle yıkıldık. Kalbimizde ve hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı. Pek çok insan gibi uzun süredir depresyonla elinden geldiğince mücadele etti. Onu çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.