İntikam Benim konusu ve oyuncuları… İntikam Benim’de kimler oynuyor?
Bir intikam alma hikayesini anlatan ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken İntikam Benim filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…
İNTİKAM BENİM KONUSU
Victor (Colin Farrell) patronu yüzünden ölen karısı ve kızının intikamını almaya çalışan, New York'un yeraltı suç örgütü liderinin sağ kolu olan cesur bir infazcıdır. Patronu gizemli bir katil tarafından tehdit edilince, Victor da detektifliğe soyunur. Bu sırada eski kurbanlardan biri olan Beatrice (Noomi Rapace) ise Victor'u baştan çıkarmaya ve ona şantaj yapmaya çalışır. Beatrice ile Victor'ın aralarındaki kimya onları şiddetli sonuçlara yol açan öç almaya sürükler.
İNTİKAM BENİM OYUNCULARI
Colin Farrell
Noomi Rapace
Dominic Cooper
Terrence Howard
Isabelle Huppert