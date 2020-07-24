İntikam Benim konusu ve oyuncuları… İntikam Benim’de kimler oynuyor?

İntikam Benim filmi aksiyon, dram ve suç içerikli konusuyla dikkat çekiyor. 2013 yılında ABD'de çekilen filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte İntikam Benim, orijinal adıyla Dead Man Down filminin konusu ve oyuncuları...

Bir intikam alma hikayesini anlatan ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken İntikam Benim filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…

İNTİKAM BENİM KONUSU

Victor (Colin Farrell) patronu yüzünden ölen karısı ve kızının intikamını almaya çalışan, New York'un yeraltı suç örgütü liderinin sağ kolu olan cesur bir infazcıdır. Patronu gizemli bir katil tarafından tehdit edilince, Victor da detektifliğe soyunur. Bu sırada eski kurbanlardan biri olan Beatrice (Noomi Rapace) ise Victor'u baştan çıkarmaya ve ona şantaj yapmaya çalışır. Beatrice ile Victor'ın aralarındaki kimya onları şiddetli sonuçlara yol açan öç almaya sürükler.

İNTİKAM BENİM OYUNCULARI

Colin Farrell

Noomi Rapace

Dominic Cooper

Terrence Howard

Isabelle Huppert