İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler?
Dövüş sanatları ustası olan Michael Shaw işlediği bir suç yüzünden toplum hizmeti cezasına çaptırılmıştır. Burda öğrencilerine dövüş eğitimi veren Michael Shaw aynı zamanda ailesini öldüren adamı arar ve o adamları MMA dövüş turnuvasında bulan Michael bu turnuvaya katılarak ailesinin katiliyle ringde acımasızca dövüşmeye başlar.
İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI
Oyuncular: Michael Biehn , Cody Hackman , Anderson Silva , Lyoto Machida , Martin Kove , Nick Bateman , Krzysztof Soszynski , Jess Brown , Daniel Faraldo , Tom Bolton.