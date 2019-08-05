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İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler?
İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler?
Başrollerinde Michael Biehn ve Cody Hackman'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Allan Ungar üstleniyor. 2014 yılında çekilen filmde aksiyon bir an bile düşmek bilmiyor. İşte İntikam Dövüşü filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 5 Ağustos 2019 - 19:24

Dövüş sanatları ustası olan Michael Shaw işlediği bir suç yüzünden toplum hizmeti cezasına çaptırılmıştır. Burda öğrencilerine dövüş eğitimi veren Michael Shaw aynı zamanda ailesini öldüren adamı arar ve o adamları MMA dövüş turnuvasında bulan Michael bu turnuvaya katılarak ailesinin katiliyle ringde acımasızca dövüşmeye başlar.

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Michael Biehn , Cody Hackman , Anderson Silva , Lyoto Machida , Martin Kove , Nick Bateman , Krzysztof Soszynski , Jess Brown , Daniel Faraldo , Tom Bolton.

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