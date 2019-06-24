İntikam filmi konusu ne? İntikam oyuncuları…

Başrolünde dövüş filmlerinin ünlü ismi Jackie Chan’in yer aldığı İntikam bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Filmde bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın macera ve aksiyon dolu hikayesi anlatılıyor. Peki İntikam konusu ne ve oyuncuları kimler?

2017 yılında vizyona giren İntikam filmi yardım alarak intikam alıncaya kadar süren aksiyonun ve seyir zevkinin üst seviyede olduğu hikayes sunuyor. Peki İntikam konusu ne ve oyuncuları kimler?

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan’ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy’den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy’nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan’ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI

İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.