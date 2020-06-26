İntikam Oyunu filmi kaç yılında çekilmiştir? İntikam Oyunu konusu ne, oyuncuları kim?
Yönetmenliğini Brett Donowho'nun yaptığı ve vizyona girdiği 2018 senesinin dikkat çeken filmlerinden olan İntikam Oyunu filmi hakkındaki tüm bilgiler haberimizde…
İNTİKAM OYUNU KONUSU
Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen iki kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir.
İNTİKAM OYUNU OYUNCULARI
Bruce Willis
Cole Hauser
Shawn Ashmore
Ashton Holmes