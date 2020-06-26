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İntikam Oyunu filmi kaç yılında çekilmiştir? İntikam Oyunu konusu ne, oyuncuları kim?
İntikam Oyunu filmi kaç yılında çekilmiştir? İntikam Oyunu konusu ne, oyuncuları kim?
Sinemada aksiyon severler ekran başına. Ünlü oyuncu Bruce Willis’in başrolünde oynadığı İntikam Oyunu filmi bu akşam ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, İntikam Oyunu filminin konusunu merak ediyor. İşte İntikam Oyunu ile ilgili detaylar…
Magazin 26 Haziran 2020 - 14:51

Yönetmenliğini Brett Donowho'nun yaptığı ve vizyona girdiği 2018 senesinin dikkat çeken filmlerinden olan İntikam Oyunu filmi hakkındaki tüm bilgiler haberimizde…

İNTİKAM OYUNU KONUSU

Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen iki kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir.

İNTİKAM OYUNU OYUNCULARI

Bruce Willis

Cole Hauser

Shawn Ashmore

Ashton Holmes

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