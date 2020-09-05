İntikam Oyunu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Brett Donowho'nun yaptığı ve vizyona girdiği 2018 senesinin dikkat çeken filmlerinden olan İntikam Oyunu filminin oyuncu kadrosu ve konusu şu şekilde...

Ünlü oyuncu Bruce Willis'in başrolünde oynadığı İntikam Oyunu filminin macera dolusu konusu ve aksiyon dolu sahneleri filmin vizyona giriş tarihinden 2 yıl geçmesine rağmen ilgi görüyor.

İNTİKAM OYUNU OYUNCULARI

Bruce Willis

Cole Hauser

Shawn Ashmore

Ashton Holmes

İNTİKAM OYUNU KONUSU

Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen iki kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir.