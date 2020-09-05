İntikam Oyunu filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ünlü oyuncu Bruce Willis'in başrolünde oynadığı İntikam Oyunu filminin macera dolusu konusu ve aksiyon dolu sahneleri filmin vizyona giriş tarihinden 2 yıl geçmesine rağmen ilgi görüyor.
İNTİKAM OYUNU OYUNCULARI
Bruce Willis
Cole Hauser
Shawn Ashmore
Ashton Holmes
İNTİKAM OYUNU KONUSU
Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen iki kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir.