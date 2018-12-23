İntizar suskunluğunu bozdu

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan şarkıcı İntizar, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. İntizar, ''2018 benim için özellikle müzikal anlamda şahane bir yıldı. Bu akşam çok eğlenelim. Arzu ettiğiniz peçetelere yazmanıza gerek yok. Bağırın, çağırın ben sizi duyarım. Biliyorsam söylerim. Bilmiyorsam da bildiğim bir şarkıyla gönlünüzü alırım.'' diyerek konserinin açılışını yaptı.

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Arabesk-fantezi müziğinin güçlü seslerinden İntizar, sessizliğini Beyoğlu’nda bozdu. Sahnede sevenleriyle buluşan şarkıcı: ”Bir damlacık canımla, kalbimin gücünün yettiğince şarkılar yazdım. Hiç bir şey yazmamış gibi, hiç bir şey yapmamış gibi hala amatörüm, hala çocuk ruhluyum, cahilim, toyum… Bağışlayın. Hatam olursa affedin olur mu? Ayrılmayın olur mu sevdiklerinizden. Ayrılacak noktaya gelirseniz tutun bir yerinden. Gurur yapmayın… Çırpının… Kapısına yatın, kapıyı kilitleyin… Ne yaparsanız yapın ama ayrılmayın sevdiklerinizden” sözleri ile manalı bir açıklama yaptıktan sonra ‘Kal Benim İçin’ şarkısını seslendiren şarkıcı İntizar, performansıyla dakikalarca alkışlandı.

YENİ YAZDIĞI ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Konserinin son bölümünde hayranlarına çok özel bir sürpriz yapan İntizar, yeni yazdığı şarkısını ilk kez Beyoğlu’nda seslendirdi. ”Kayıt almayacağınıza güveniyorum. Ne olur beni mahcup etmeyin” diye ricada bulunduktan sonra yeni şarkısını seslendirerek hayranlarının gönüllerini fetheden İntizar, sahne orucunu bozduğu konserde enerjisi ve performansı ile yüzlerce hayranından tam not almayı başardı.

